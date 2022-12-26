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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Медведев и глава МЧС Куренков включены в состав коллегии Военно-промышленной комиссии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин включил заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева в состав Военно-промышленной комиссии и в состав коллегии ВПК.

Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

Медведев назначен на должность первого заместителя председателя комиссии.

В документе отмечается, что заместитель председателя комиссии может проводить заседания ВПК по поручению ее председателя, а также вправе "создавать советы и рабочие группы по направлениям деятельности комиссии для рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции, и подготовки предложений по их решению".

Кроме того, глава государства включил в состав ВПК и ее коллегии главу МЧС Александра Куренкова.

Председателем ВПК является вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Владимир Путин Дмитрий Медведев Александр Куренков МЧС РФ
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