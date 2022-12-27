Москалькова попросила проверить дело против пожарного инспектора, заведенное после ЧП в Кемерове

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в следственные органы с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовного дела в отношении пожарного инспектора Романа Плета, обвиняемого в халатности в связи с возгоранием в частном доме престарелых в городе Кемерово.

"Я обратилась в компетентные органы с просьбой провести проверку обоснованности привлечения инспектора к уголовной ответственности и избрания в отношении него столь строгой меры пресечения, а также установления контроля за данным расследованием", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

Омбудсмен отметила, что к ней обратились граждане, по словам которых Плет ранее пытался проверить соблюдение правил пожарной безопасности в данном доме престарелых, но не был допущен на его территорию.

"Мы уже выходили с инициативой о введении обязательного лицензирования деятельности частных домов для пожилых и приютов для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также лиц без определенного места жительства. Важно, чтобы за нарушение прав человека несли ответственность действительно виновные, а не "стрелочники", - добавила Москалькова.

В ночь на 24 декабря в частном помещении, оборудованном под нелегальный дом престарелых в Кемерово, произошел пожар, в котором погибли 22 человека, еще шестеро - пострадали.

26 декабря Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте до 24 февраля Романа Плета по обвинению в халатности в связи с произошедшим пожаром, а также организатора дома престарелых Андрея Смирнова, обвиняемого по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В суде Смирнов признал вину в полном объеме и заявил, что сожалеет о случившемся.