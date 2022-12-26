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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

В Кемерове суд арестовал организатора сгоревшего дома престарелых

В Кемерове суд арестовал организатора сгоревшего дома престарелых
Андрей Смирнов во время заседания суда
Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Центральный суд Кемерова по просьбе следствия арестовал до 24 февраля Андрея Смирнова - организатора частного дома престарелых, где в ночь на 24 декабря при пожаре погибли 22 человека. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса".

Судья Дмитрий Торощин согласился со следствием, что Смирнов может попытаться скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства по делу, в том числе документы потерпевших.

В суде Смирнов признал вину в полном объеме и заявил, что сожалеет о случившемся.

Защита просила поместить Смирнова под домашний арест.

Фигурант дела был задержан 24 декабря, ему вменяют статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.238 УК).

Также по факту гибели людей на пожаре СК возбудил уголовные дела по ч.3 ст.109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), а также по ч.3 ст.293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), фигурантом которого стал пожарный инспектор. По версии следствия, причиной пожара стала неисправность отопительного котла.

При пожаре в частном доме престарелых погибли 22 человека, еще шестеро пострадали.

Кемерово СКР Кемеровская область Андрей Смирнов
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