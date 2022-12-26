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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Пожарного инспектора арестовали по делу о гибели людей в доме престарелых в Кемерове

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте пожарного инспектора Романа Плета, которого обвиняют в халатности по делу о возгорании в частном доме престарелых, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, (...) избрать в отношении Плета меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 февраля 2023 года", - сказал судья Дмитрий Торощин.

Сторона защиты просила суд поместить Плета под домашний арест.

Как сообщалось, в ночь на 24 декабря в частном помещении, оборудованном под нелегальный дом престарелых в Кемерове, произошел пожар, в котором погибли 22 человека, еще шестеро - пострадали.

Ранее в понедельник суд арестовал до 24 февраля организатора дома престарелых Андрея Смирнова. Он обвиняется по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В суде Смирнов признал вину в полном объеме и заявил, что сожалеет о случившемся.

Также по факту пожара СКР возбудил уголовные дела по ч.3 ст.109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), а также по ч.3 ст.293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), фигурантом которого стал пожарный инспектор Плет. Он свою вину в суде не признал.

Прокуратура инициировала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

Кемерово
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