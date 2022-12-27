Суд взыскал с фигурантов дела Арашуковых почти 4 млрд рублей в пользу потерпевших

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд взыскал с фигурантов дела экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля в общей сложности почти 4 млрд рублей по гражданским искам потерпевших о возмещении ущерба и морального вреда, передал корреспондент "Интерфакса".

Оба Арашуковых приговорены к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, заявила судья Елена Гученкова.

Бывшего первого замруководителя управления Следственного комитета по КЧР Казбека Булатова и бывшего начальника республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимура Бетуганова суд приговорил каждого к 22 годам колонии строгого режима.

Бывшему следователю по особо важным делам главка СК по КЧР Андрею Филиппову суд назначил шесть лет шесть месяцев колонии общего режима, Гузеру Хашукаеву, экс-директору филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" - пять лет колонии общего режима.

Хашукаев единственный из фигурантов дела признал вину. Арашуковы в последнем слове заявили о невиновности. Арашуков-младший высказывал мнение, что его преследуют по политическим мотивам.

В сентябре присяжные признали подсудимых виновными. Рауль Арашуков, бывший советник гендиректора компании "Газпром межрегионгаз", был оправдан по обвинению в давлении на свидетеля. Также присяжные оправдали по обвинению в участии в преступном сообществе и сочли заслуживающим снисхождения по другим пунктам обвинения Хашукаева и оправдали Филиппова по обвинению в участии в преступном сообществе.

В зависимости от роли и степени участия каждого фигуранты признаны виновными в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК), организации убийств (ч. 3 ст. 33 - п.п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК), особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК), оказании давления на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК) и ряде других преступлений.

По версии следствия, Арашуков в 2010 году организовал убийства двух общественных деятелей в КЧР и сделал это по поручению отца, чтобы они не мешали деятельности преступного сообщества, организованного Арашуковым-старшим. Также, согласно обвинению, экс-сенатор повлиял на Булатова и Бетуганова для сокрытия своих преступлений. Наконец, следствие вменило экс-сенатору ложный донос о пытках Хашукаева сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, следствие выяснило, что Арашуков-старший организовал преступное сообщество и хищение газа более чем на 4,4 млрд рублей.