Бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец получили пожизненные сроки

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд назначил пожизненные сроки лишения свободы бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу, бывшему советнику гендиректора "Газпром межрегионгаза" Раулю Арашукову по уголовному делу о создании преступного сообщества, убийствах и хищениях.

Как следует из приговора, который оглашает судья, с учетом "исключительной опасности Арашуковых для общества" суд пришел к выводу, что назначить им какое-либо наказание, кроме пожизненного, по обвинению в убийствах не представляется возможным.

Резолютивная часть приговора, в которой суд озвучит окончательное наказание для Арашуковых и других фигурантов, будет оглашена позднее.

В сентябре присяжные признали и отца, и сына виновными по всем пунктам. На основании этого вердикта гособвинение попросило для Арашуковых пожизненные сроки в колонии особого режима.

Еще четверым фигурантам их дела гособвинение попросило назначить длительные сроки лишения свободы в колониях строгого и общего режима. Это бывший первый замглавы управления Следственного комитета по КЧР Казбек Булатов, бывший начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов, бывший следователь главка СК по КЧР Андрей Филиппов и экс-директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев.

В последнем слове Арашуковы заявили о невиновности и попросили суд о справедливости. Ранее Рауф Арашуков называл это дело заказным, а инициаторами "заказа" он считал бывшего сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и бывшего министра внутренних дел республики Казимира Боташева.

Хашукаев единственный из обвиняемых признал вину.

По версии следствия, Арашуков-младший заказал в 2010 году убийства заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиение свидетеля убийства Жукова. Следствие полагает, что он организовал эти преступления по поручению отца, поскольку эти общественники якобы могли помешать функционированию деятельности преступного сообщества, организованного Арашуковым-старшим.

Также, согласно обвинению, экс-сенатор повлиял на сотрудников правоохранительных органов для сокрытия своих преступлений.

Кроме того, следствие установило, что Арашуков-старший организовал преступное сообщество и хищение газа более чем на 4,4 млрд рублей.

Арашуковы были задержаны в январе 2019 года. Рауфа Арашукова задержали на пленарном заседании Совета Федерации.