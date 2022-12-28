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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

План отменить в 2025 году запрет на промышленный вылов омуля на Байкале остается в силе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Росрыболовство сохраняет планы по снятию в 2025 году запрета на промышленный вылов омуля в Байкале, заявил на пресс-конференции глава ведомства Илья Шестаков.

"Сроки (снятия запрета - ИФ) могут в принципе меняться, но пока мы говорим о том, что в 2025 году, наверное, промышленное рыболовство на Байкале по омулю может быть открыто", - сказал он.

По его словам, после введения запрета в 2017 году удалось добиться успехов в восстановлении популяции байкальского эндемика. В 2021 году в озеро выпустили около 800 млн ли чинок омуля, отметил чиновник и назвал это количество рекордным. В 2023 году должна завершиться реконструкция Большереченского рыборазводного завода, и тогда выпуск еще вырастет.

"В целом это нам уже позволило внести изменения в правила рыболовства на Байкале, со следующего года, хоть и на короткий период, открыть любительскую рыбалку", - сказал он.

Запрет на промышленный вылов эндемика был введен в 2017 году из-за того, что его биомасса снизилась до исторического минимума. Кроме того, были введены ограничения для традиционного и любительского рыболовства; предприняты меры по повышению эффективности охраны омуля и мероприятий по искусственному воспроизводству популяции.

По оценкам Байкальского филиала ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ВНИРО), в 2018-2020 годы биомасса омуля стабилизировалась на уровне 7,7 тысячи тонн, увеличилось количества выпускаемых с рыбоводных заводов личинок. В 2019 году их было 455 млн штук, в 2020 году - 520 млн штук.

Ранее запасы омуля в Байкале к 2025 году ученые оценивали в 12-15 тысяч тонн.

Байкал Росрыболовство Илья Шестаков ВНИРО Большереченский завод
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