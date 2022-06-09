Росрыболовство допустило снятие запрета на промышленный вылов омуля в Байкале

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Росрыболовство в этом году планирует разрешить любительскую рыбалку байкальского омуля. Промышленный вылов возможен с будущего года, сообщает ведомство со ссылкой на руководителя Илью Шестакова.

"В этом году мы планируем открыть любительскую рыбалку, а со следующего года, возможно, разрешим вылов для КМНС (коренные малочисленные народы Севера) и промышленный вылов", - заявил Шестаков на церемонии подписания соглашения в области рыбного хозяйства между Россией и Киргизией. Документ был подписан на российско-киргизской межрегиональной конференции в Екатеринбурге.

Как отметил глава Росрыболовства, комплекс мер, который был предпринят по восстановлению популяции байкальского омуля, дает результат.

Запрет на промышленный вылов эндемика был введен в 2017 году из-за того, что его биомасса снизилась до исторического минимума. Кроме того, были введены ограничения для традиционного и любительского рыболовства; предприняты меры по повышению эффективности охраны омуля и мероприятий по искусственному воспроизводству популяции.

По оценкам Байкальского филиала ФГБНУ "ВНИРО", в 2018-2020 годы биомасса омуля стабилизировалась на уровне 7,7 тыс. тонн, увеличилось количество выпускаемых с рыбоводных заводов личинок. В 2019 году их было 455 млн штук, в этом году - 520 млн штук. По оценкам ученых, к 2025 году общий запас омуля может увеличиться до 12-15 тыс. тонн.

Как отметил Шестаков, РФ готова делиться с коллегами опытом в области восстановления рыбных запасов, прежде всего эндемиков. В Киргизии, к примеру, это такие аборигенные виды крупнейшего озера Иссык-Куль, как иссык-кульский чебачок, осман.