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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Росрыболовство обещало в 2025 г. снять запрет на промысел байкальского омуля

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Промышленный промысел байкальского омуля может быть разрешен в 2025 году. Такую возможность не исключает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Пока мы ориентируемся на 2025 год. Но если увидим положительные данные, конечно, сделаем это раньше, понимая социальную значимость байкальского омуля для регионов", - заявил он в рамках "Открытого диалога" в Совете Федерации.

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По его словам, в будущем году запланированы дополнительные исследования, по итогам которых будет получен более точный прогноз запасов этой рыбы. "Большая работа проведена с регионами по восстановлению запасов байкальского омуля: это и рыбоохрана, и вопросы воспроизводства. Мы в разы увеличили воспроизводство байкальского омуля, - сказал он. - Наука по итогам мониторинговых исследований давала сначала более позитивные прогнозы, сейчас они чуть скорректированы".

Несмотря на это, в 2023 году будет разрешен небольшой объем для любительской рыбалки.

Запрет на промышленный вылов эндемика был введен в 2017 году из-за того, что его биомасса снизилась до исторического минимума. Кроме того, были введены ограничения для традиционного и любительского рыболовства; предприняты меры по повышению эффективности охраны омуля и мероприятий по искусственному воспроизводству популяции.

По оценкам Байкальского филиала ФГБНУ "ВНИРО", в 2018-2020 годы биомасса омуля стабилизировалась на уровне 7,7 тыс. тонн, увеличилось количества выпускаемых с рыбоводных заводов личинок. В 2019 году их было 455 млн штук, в 2020 году - 520 млн штук.

Ранее запасы омуля в Байкале к 2025 году ученые оценивали в 12-15 тыс. тонн.

Росрыболовство Илья Шестаков
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