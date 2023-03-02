Абрамченко назвала условие для возобновления промышленного лова омуля в Байкале

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Возобновление промышленного лова байкальского омуля, запрещенного в 2017 году, будет возможно после того, как выпуск личинок в озеро превысит 1 млрд штук, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко после посещения Большереченского рыбоводного омулевого завода в Бурятии.

"Прежде чем заниматься началом промышленного производства по омулю, нужно все-таки завершить реконструкцию этого завода. Мы должны быть уверены, что искусственное воспроизводство будет надежным, в тех целевых параметрах, которые мы заложили: выпуск больше 1 млрд личинок байкальского омуля в год", - сказала она.

Конкретные сроки возобновления промысла она называть не стала: "трудно говорить об этом с высоты московских кабинетов". "Об этом должна сказать наука", - добавила вице-премьер.

Абрамченко напомнила, что для тех, кто занимается аквакультурой, разведением посадочного материала, производством кормов, предусмотрена такая мера поддержки, как возмещение прямых капитальных расходов до 20%. Узким местом в этой сфере она назвала производство кормов для маточного поголовья. "И проблема существует с тем, что на сегодняшний день мы пока не можем гарантировать привлечение частных инвестиций", - сказала Абрамченко, добавив, что дополнительно Росрыболовство прорабатывает новые меры поддержки отрасли.

В ноябре 2022 года руководитель Росрыболовства Илья Шестаков говорил, что пока ведомство ориентируется на возможность отмены запрета промысла в 2025 году. Отмечая успехи по восстановлению популяции байкальского омуля, он напоминал, что в 2021 году в озеро выпустили рекордные 800 млн личинок, а в 2023 году выпуск личинок должен увеличиться после завершения реконструкции Большереченского завода.

Запрет на промышленный вылов байкальского эндемика был введен в 2017 году из-за того, что его биомасса снизилась до исторического минимума. Кроме того, были введены ограничения для традиционного и любительского рыболовства; предприняты меры по повышению эффективности охраны омуля и мероприятий по искусственному воспроизводству популяции.

По оценкам Байкальского филиала ФГБНУ "ВНИРО", в 2018-2020 годы биомасса омуля стабилизировалась на уровне 7,7 тысячи тонн, увеличилось количества выпускаемых с рыбоводных заводов личинок. В 2019 году их было 455 млн штук, в 2020 году - 520 млн штук.