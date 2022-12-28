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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Восточный полигон определен ключевым транспортным проектом 2023 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Восточный полигон станет ключевым проектом строительства инфраструктуры в 2023 году, рассказал телеканалу "Россия 24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Восточный полигон на следующий год - это наш ключевой проект, и мы все силы бросаем туда", - заявил он.

Он признал, что в 2022 году с проектом удалось не все.

"Не все там удалось сделать по Восточному полигону, здесь я должен признаться. С АО "РЖД" мы занимаемся этим проектом. Мы в целом показатели провозной способности достигли, которые планировали, но объемы строительства РЖД не все выполнило. Но обещают в следующем году скорректировать, подтянутся", - пообещал Хуснуллин.

Федеральный проект "Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог" в 2023-2025 годах предполагает финансирование в объеме 788,3 млрд рублей. Финансирование мероприятий на Восточном полигоне - один из приоритетов инвестпрограммы РЖД, для его реализации предусмотрена господдержка.

Марат Хуснуллин Восточный полигон РЖД БАМ Транссиб
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