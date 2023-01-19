РЖД в 2022 году потратили больше 400 млрд рублей на строительство инфраструктуры

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В 2022 году ОАО "РЖД" выполнило строительные работы на сумму более 400 млрд рублей, сообщила компания.

За прошедший год железнодорожные строители уложили 415 км дополнительных главных путей, протянули 397 км линий контактной сети, электрифицировали 258 км магистралей, возвели 110 искусственных сооружений (мосты, тоннели и т. д.).

Называя ключевые объекты, введенные в 2022 году, компания отмечает запуск движения по второму пути на перегоне Аносовская - Пурикан на БАМе, а также завершение строительства вторых путей на участке Тихорецкая - Козырьки Северо-Кавказской магистрали.

По итогам 2022 года была обеспечена провозная способность в направлении портов Азово-Черноморского бассейна в объеме 125,1 млн тонн, Северо-Западного бассейна - 145,6 млн тонн, магистралей Восточного полигона - 158 млн тонн. Пассажиропоток в Центральном транспортном узле вышел на плановый показатель в 735,5 млн пассажиров в год, отметили в РЖД.

В 2023 году строительный блок компании планирует завершить строительство на нескольких десятках объектов на БАМе в рамках II этапа развития Восточного полигона, ускорить работы на Северо-Западе на участке Волховстрой - Мурманск, на южном направлении будет активизировано строительство обхода Саратова. В Центральном транспортном узле предстоит открыть третий и четвертый московские диаметры.

Инвестпрограмма компании на 2022 год (с учетом строительства и закупки техники) составляла 847 млрд рублей. Правительство утвердило инвестпрограмму РЖД на 2023 год в объеме свыше 1,07 трлн рублей.