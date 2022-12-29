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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В России за сутки COVID-19 заболели 6 146 человек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 6 146 случаев, скончались 56 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 202 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 56.

Количество госпитализированных за сутки составило 1 065 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,3%.

Накануне оперштаб сообщал о 1 113 случаях госпитализаций за сутки. По его данным, увеличение количества госпитализированных отмечено в 32 субъектах РФ, снижение - в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 российских субъектах.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 56 человек, накануне сообщалось о таком же количестве умерших. Выздоровели за сутки 7 815 человек - на 3,6% меньше, чем 28 декабря.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 787 тыс. 172 случая заражения коронавирусной инфекцией, 393 547 умерших и 21 млн 192 тыс. 592 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 29 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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