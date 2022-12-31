В России за сутки выявили 5 527 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В России за минувшие сутки выявили 5 527 новых случаев COVID-19, сообщил оперштаб 31 декабря. Умерли 58 заразившихся.

"Количество госпитализаций за сутки составило 831 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 13,1%", - говорится в пресс-релизе.

Рост числа госпитализаций отмечен в 30 регионах, снижение - в 41.

Днем ранее штаб сообщил о 956 случаях госпитализации с коронавирусом по стране за сутки, суточный прирост заболеваемости составил 5 810 заразившихся.

"Выздоровели за сутки 7 515 человек, или на 2,3% меньше в сравнении с 30 декабря", - говорится в сообщении.

Москва

В столице за сутки выявили 1283 новых случая заражения коронавирусом, сообщает портал "Стопкоронавирус.рф". Днем ранее суточный прирост в городе составил 1 420 инфицированных. Показатель снижается третий день .

За сутки в городе были госпитализированы 126 человек с COVID-19, умерли 14 пациентов с этим диагнозом.

Всего в России с начал пандемии официально выявили 21 798 209 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 393 655 пациентов с COVID-19. В Москве зафиксировано 3 300 403 случаев COVID-19 и 47 477 летальных исходов.