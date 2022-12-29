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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Кабмин направит регионам 38,8 млрд руб. на строительство и реконструкцию медучреждений

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Более 38,8 млрд рублей из федерального бюджета будет направлено в ближайшие три года на строительство и реконструкцию медицинских учреждений в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения", сообщили в правительстве России.

Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин. "Речь идет о медицинских учреждениях, стоимость строительства которых превышает 3 млрд рублей. Менее дорогостоящие объекты будут профинансированы в рамках действующих федеральных проектов", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ в четверг.

Отмечается, что большая часть предусмотренных средств поступит в регионы уже в 2023 году, это более 26,4 млрд рублей. В 2024 году будет направлено 11,8 млрд рублей, в 2025 году - 667 млн рублей. С помощью этих средств будут построены или модернизированы 19 медицинских учреждений в 17 регионах страны.

В частности, в Уфе завершат строительство Республиканского центра детской онкологии и гематологии, в Саратове возведут онкологический и противотуберкулезный диспансеры, в Орле - многопрофильный медицинский центр, в Тульской области - онкологический центр, в Курске - многопрофильную детскую областную больницу. Также за счет федеральных субсидий в Омске начнется строительство детского инфекционного стационара, а в Красноярске - детской многопрофильной больницы.

Кроме того, с помощью федерального софинансирования будут построены хирургические корпуса для областного онкодиспансера в Воронеже, областной детской больницы в Липецке и Алтайского краевого центра охраны материнства и детства в Барнауле, отмечается на сайте правительства.

Михаил Мишустин
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