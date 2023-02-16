Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Правительство выделило 38 млрд руб. на проекты по патриотическому воспитанию молодежи

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России выделило бюджетные средства в размере почти 38 млрд рублей движению детей и молодежи "Движение первых" на проекты в сфере патриотического воспитания, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, в соответствии с законом "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" предполагается направить общероссийскому общественно государственному движению детей и молодежи "Движение первых" бюджетные средства в размере почти 19 млрд рублей на реализацию мероприятий федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ федерального проекта "Образование".

В РоссииКабмин направит регионам 38,8 млрд руб. на строительство и реконструкцию медучрежденийЧитать подробнее

Кроме того, будут направлены субсидии в размере почти 7 млрд рублей на реализацию комплекса мероприятий, направленных на вовлечение отдельных некоторых категорий граждан и организаций в систему патриотического воспитания детей и молодежи в рамках федерального проекта "Образование".

В распоряжении также говорится, что будут направлены субсидии региональным отделениям "Движение первых" в размере практически 10 млрд рублей на проекты по воспитанию подрастающего поколения и формирование личности.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям также будут направлены гранты в размере 2 млрд рублей на организацию и проведение проектной активности, направленной на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, а также организацию досуга в рамках федерального проекта.

Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 16 февраля

В МФЮА подтвердили массовое отчисление аспирантов

Военная операция на Украине

Из украинского плена вернулся 101 российский военнослужащий

Kia отзовет в России 5455 машин Sorento из-за проблем с трансмиссией

Военная операция на Украине

В случае агрессии находящиеся в Белоруссии военные РФ перейдут под командование Минска

В случае агрессии находящиеся в Белоруссии военные РФ перейдут под командование Минска

Источник назвал "Инсайт" возможным покупателем лизинговой "дочки" Deere в России

Дипломатическое противостояние

Россия в качестве ответной меры вышлет четверых сотрудников посольства Австрии

Россия в качестве ответной меры вышлет четверых сотрудников посольства Австрии

Путин высказался за равные соцгарантии добровольцам, контрактникам и мобилизованным на СВО

Путин высказался за равные соцгарантии добровольцам, контрактникам и мобилизованным на СВО

В ЦБ объяснили эмоциями недавние скачки котировок акций третьего эшелона

Патрушев сообщил о планах ввести режим "контролируемого пребывания" для мигрантов

Патрушев сообщил о планах ввести режим "контролируемого пребывания" для мигрантов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });