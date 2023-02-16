Правительство выделило 38 млрд руб. на проекты по патриотическому воспитанию молодежи

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России выделило бюджетные средства в размере почти 38 млрд рублей движению детей и молодежи "Движение первых" на проекты в сфере патриотического воспитания, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, в соответствии с законом "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" предполагается направить общероссийскому общественно государственному движению детей и молодежи "Движение первых" бюджетные средства в размере почти 19 млрд рублей на реализацию мероприятий федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ федерального проекта "Образование".

Кроме того, будут направлены субсидии в размере почти 7 млрд рублей на реализацию комплекса мероприятий, направленных на вовлечение отдельных некоторых категорий граждан и организаций в систему патриотического воспитания детей и молодежи в рамках федерального проекта "Образование".

В распоряжении также говорится, что будут направлены субсидии региональным отделениям "Движение первых" в размере практически 10 млрд рублей на проекты по воспитанию подрастающего поколения и формирование личности.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям также будут направлены гранты в размере 2 млрд рублей на организацию и проведение проектной активности, направленной на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, а также организацию досуга в рамках федерального проекта.