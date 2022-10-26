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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Кабмин направит в регионы еще почти 59 млрд руб. на повышение зарплат медикам

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Правительство дополнительно направит 59 млрд рублей регионам на повышение зарплат медицинского персонала и врачей, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По прогнозу министерства экономического развития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5 процентов. Чтобы у медицинских работников она росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определен президентом, правительство дополнительно направит регионам почти 59 млрд рублей", - сказал Мишустин в ходе заседания кабмина.

"Важно, чтобы нашим врачам и другому персоналу больниц, поликлиник вовремя и в полном объеме перечисляли положенные средства. Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте", - подчеркнул он.

Как сообщили в среду в пресс-службе Минздрава России, "выделение правительством дополнительных средств из резервного фонда позволит регионам сохранить темпы роста средних зарплат медработников в соответствии с темпами роста средних зарплат по экономике".

В сообщении отмечается, что правительство выделило Минздраву из резервного фонда 58,6 млрд рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам России в целях последующего предоставления бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС) на дополнительное финансовое обеспечение медпомощи, оказанной застрахованным лицам.

В пресс-службе сообщили, что в объеме субвенции, предусмотренной в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год, потребность на зарплату рассчитана исходя из темпа роста среднемесячной зарплаты в размере 106,9% и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в сумме 49 501 рубль.

"По прогнозу социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов от 2 сентября 2022 года, указанные показатели на 2022 год составляют соответственно 111,6% и 51 268 рублей", - говорится в сообщении.

Михаил Мишустин
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