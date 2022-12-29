Yadro присоединилось к соглашению с правительством о развитии технологий мобильной связи

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство подписало с компаниями соглашения о сотрудничестве по пяти "дорожным картам" высокотехнологичных направлений, cообщает сайт кабинета министров.

В частности, заключено соглашение с ПАО "Ростелеком", госкорпорацией "Ростех" и ООО "КНС Групп" (бренд Yadro) по направлению "Современные и перспективные сети мобильной связи".

Реализация этой "дорожной карты" обеспечивает развитие отечественных технологий и производства оборудования, поэтапное импортозамещение, необходимое для внедрения перспективных сетевых решений, разработку и продвижение на рынок решений для обеспечения информационной безопасности в современных сетях связи, формирование рынка и стимулирование спроса на отечественные технологические решения и оборудование для рынка мобильной связи, говорится в сообщении.

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский назвал первоочередной задачей создание и производство оборудования и решений для мобильной связи 4G и 5G. По его словам, соглашение предусматривает организацию работы по всему жизненному циклу продукции - от разработки и тестирования до оказания конечных услуг связи гражданам и бизнесу при постоянном взаимодействии производителей, операторов и потребителей.

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что в зоне ответственности "КНС Групп" будет находиться производство оборудования для операторов сотовой связи, в зоне ответственности "Ростеха" - оборудование связи для ведомственных и частных сетей.

Как ранее сообщал "Интерфакс", в 2019 году соглашение о развитии технологий мобильной связи было подписано правительством с "Ростелекомом" и "Ростехом". В этом году было принято решение расширить состав участников, добавив к нему "ИКС Холдинг" (ему принадлежит Yadro).

"Разработка и производство отечественного оборудования для мобильной связи является комплексным проектом национального масштаба. Его реализация требует консолидации всех участников отрасли. С этой целью расширяется состав участников соглашения и в процесс реализации "дорожной карты" вовлекаются новые разработчики", - сказал Чемезов.

Осеевский отметил, что новый открытый формат соглашения позволяет привлекать к решению его задач любое количество компаний, желающих и способных создавать отечественную высокотехнологичную продукцию. "Наша общая цель - достижение технологического суверенитета: необходимо последовательно и системно наладить производство критичных решений для мобильной связи в России без привлечения поставщиков из недружественных стран", - сказал Осеевский.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в 2023 году начнутся плановые работы по импортозамещению сетей связи 4G, продолжатся работы по НИР и разработке оборудования, ПО перспективных поколений связи. Для сетей 5G будет вестись работа над оборудованием, 6G - научно-исследовательские работы.

Правительство также подписало с бизнесом соглашения еще по четырем "дорожным картам" высокотехнологичных направлений: "Новое индустриальное программное обеспечение", "Квантовые коммуникации", "Квантовые вычисления" и "Новое общесистемное программное обеспечение". По словам Чернышенко, уже в 2023 году будут получены первые результаты их реализации.

"Начиная с 2023 года мы начнем получать первые результаты по реализации дорожных карт, которые окажут позитивный эффект на прорывное развитие высокотехнологичных направлений. Мы также ожидаем появление новых профессий и рабочих мест - уже через несколько лет станут востребованы специалисты в сфере квантовых коммуникаций, инженеры сетей связи новых поколений, разработчики систем квантового шифрования и других", - сказал Чернышенко.

Он сообщил, что в январе Минэкономразвития будет утверждена методика мониторинга исполнения соглашений. АНО "Цифровая экономика" будет координатором взаимодействия всех участников "дорожных карт".