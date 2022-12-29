Заградительные пошлины на вывоз грубо обработанных пиломатериалов продлены до 2026 года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Заградительные пошлины на пиломатериалы влажностью более 22% хвойных и ценных лиственных пород (так называемые товары прикрытия для вывоза необработанной древесины) продлены на три года, до 31 декабря 2025 года.

Такое постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Решение направлено на продолжение комплекса мер по декриминализации и развитию лесного комплекса. Оно необходимо для развития глубокой переработки древесины внутри страны и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - прокомментировала через пресс-службу это решение вице-премьер Виктория Абрамченко.

Повышенные ставки распространяются на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22%, толщиной и шириной более 10 см. Так, на брус из хвойных пород древесины экспортные пошлины составляют 200 евро за кубический метр, из бука - 250 евро, из ясеня - 300 евро, из дуба - 370 евро, напомнили в аппарате вице-премьера.

На экспорт пиломатериалов из хвойных пород древесины ставка составляет 10%, но не менее 13 евро за кубометр, из дуба - 10%, но не менее 15 евро, из бука и ясеня - 10%, но не менее 50 евро.

Эти пошлины были введены в ноябре 2021 года первоначально на период со 2 января по 31 декабря 2022 года. В правительстве объяснили их введение тем, что нужно ограничить вывоз из страны необработанной древесины под видом пиломатериалов (так называемых "товаров прикрытия"). С 1 января 2022 года в России действует практически полный запрет на экспорт необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород (их можно вывозить только через два пункта пропуска на границе с Финляндией и Кореей).