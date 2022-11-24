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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Заградительные пошлины на грубообработанные пиломатериалы предложено продлить на 3 года

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Заградительные пошлины на пиломатериалы влажностью более 22% хвойных и ценных лиственных пород (так называемые товары прикрытия для вывоза необработанной древесины) могут быть продлены на три года, до конца 2025 года.

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Минэкономразвития подготовило и опубликовало проект такого постановления на regulation.gov.ru.

"Проект постановления разработан в целях ограничения вывоза необработанной древесины позиции 4403 Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) под видом пиломатериалов позиции 4407 ТН ВЭД ЕАЭС, стимулирования производства лесоматериалов с глубокой степенью переработки в Российской Федерации, а также снижения цен на строительные материалы из древесины", - сказано в пояснительной записке к документу.

В ноябре 2021 года правительство приняло постановление, по которому с 2 января по 31 декабря 2022 года действуют по сути заградительные экспортные пошлин в отношении отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см. Для хвойных пород древесины экспортные пошлины установлены в размере 200 евро за 1 кубометр, для ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) - от 250 до 370 евро за 1 кубометр.

Решение о введении повышенных пошлин в отношении сырых лесоматериалов объяснялось правительством необходимостью ограничить вывоз из страны необработанной древесины под видом пиломатериалов (так называемых "товаров прикрытия"). С 1 января 2022 года в России действует практически полный запрет на экспорт необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород.

Минэкономразвития Правительство
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