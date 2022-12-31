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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Путин отметил вклад Бенедикта XVI в развитие связей между РПЦ и Ватиканом

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин выразил соболезнования папе римскому Франциску по поводу кончины его предшественника Бенедикта XVI, сообщает сайт Кремля.

"Бенедикт XVI был видным религиозным и государственным деятелем, убеждённым защитником традиционных христианских ценностей. В период его понтификата между Россией и Ватиканом были установлены полноформатные дипломатические отношения, получили развитие связи между Русской православной и Римско-католической церквами", - говорится в президентской телеграмме.

"Мне довелось общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нём. Хотел бы в этот скорбный час передать Вам слова искреннего сочувствия", - отметил Путин.

Понтифик на покое Бенедикт XVI умер утром 31 декабря. Ему было 95 лет. В феврале 2013 года он добровольно оставил папский престол, объяснив, что ему не хватает сил и здоровья для управления католической церковью. На смену ему был избран Франциск.

Бенедикт XVI Ватикан Владимир Путин РПЦ Франциск
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