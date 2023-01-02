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В Ватикане началось прощание с папой римским на покое Бенедиктом XVI

В Ватикане началось прощание с папой римским на покое Бенедиктом XVI
На церемонии прощания с Бенедиктом XVI
Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В Ватикане началась церемония прощания с папой римским на покое Бенедиктом XVI, скончавшимся 31 декабря в возрасте 95 лет, передают итальянские СМИ.

Ранним утром в понедельник, еще до рассвета, тысячи людей собрались на площади Святого Петра в длинные очереди, чтобы засвидетельствовать почтение и отдать дань памяти бывшему понтифику. Тело покойного Бенедикта XVI размещено в Соборе Святого Петра, в центре базилики.

Похороны состоятся 5 января, их проведет папа римский Франциск. В течение трех дней до похорон католики смогут проститься с Бенедиктом XVI в базилике. Сотрудники службы безопасности полагают, что только в первый день церемонии с покойным бывшим папой римским простятся не менее 25 тыс. человек.

Бенедикт XVI занимал папский престол с 2005 по 2013 год. Он стал 265-м по счету папой римским. В феврале 2013 года он официально сложил с себя полномочия предстоятеля римской католической церкви. Отрекшись от престола, Бенедикт XVI принял решение вести изолированный образ жизни, не участвовать в управлении церковью и полностью посвятить свое время молитве и размышлениям.

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Он объяснял свое решение тем, что у него не хватает сил, чтобы эффективно руководить католической церковью. После отречения он проживал в монастыре в Ватиканских садах.

Бенедикт XVI после Второй мировой войны поступил в Высшую школу философии и богословия в Германии, затем учился в Мюнхенском университете. В сан священника его рукоположили в 1951 году. В сан епископа его возвели в 1977 году.

Он активно изучал философию и теологию, а также преподавал их, в частности, в Мюнстерском университете, Тюбингенском университете. Он владел несколькими иностранными языками.

Римскую католическую церковь после отречения Бенедикта XVI возглавил аргентинец Хорхе Бергольо, взявший после избрания папой римским себе имя Франциск.

Ватикан Бенедикт XVI
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