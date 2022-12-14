В Кремле не получали предложений о рождественском перемирии на Украине

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле не получали никаких предложений о рождественском перемирии на Украине, этой темы нет на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, и такой темы нет на повестке дня", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли российские власти возможность рождественского или новогоднего перемирия, и готовы ли откликнуться, если такое предложение поступит от Киева.