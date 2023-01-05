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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

В войска РФ отданы указания ввести на Рождество режим прекращения огня на Украине

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ сообщили, что в войска отдано указание ввести с 12:00 шестого января до 24:00 седьмого января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине.

Такое поручение в войска дал министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 шестого января до 24:00 седьмого января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее в четверг Путин поручил Шойгу ввести на время режим прекращения огня.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Украина Владимир Путин Сергей Шойгу патриарх Кирилл Рождество
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