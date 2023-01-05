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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Патриарх Кирилл призвал установить в зоне СВО рождественское перемирие

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В преддверии праздника Рождества Христова патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова", - говорится в заявлении патриарха, опубликованном в четверг на сайте Русской православной церкви.

В ночь на 7 января Рождество отмечают последователи Русской, Сербской, Иерусалимской, Грузинской и Польской православных церквей.

Украина СВО Рождество патриарх Кирилл
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