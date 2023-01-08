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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Минобороны РФ сообщило об ударе по общежитиям в Краматорске, где базировались силы ВСУ

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что нанесли удар по общежитиям в Краматорске, где базировались силы ВСУ.

"В течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорск", - сообщил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В общежитии №28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии №47 - более 600 украинских военнослужащих"- сказал Конашенков.

По его заявлению, этот удар - "операция возмездия" после атаки ВСУ на пункт базирования российских военных в Макеевке.

"В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих", - сказал Конашенков.

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Минобороны РФ
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