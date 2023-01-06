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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Минобороны РФ сообщило о введении "режима тишины" по поручению президента

Однако, как отметили в ведомстве, Украина продолжила обстрелы позиций РФ, несмотря на прекращение огня российскими войсками

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Минобороны России сообщили о введении режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

"В соответствие с поручением президента Российской Федерации и указаниями министра обороны Российской Федерации в Объединенной группировке российских войск (сил) в районе специальной военной операции с 12:00 6 января до 24:00 7 января объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

Между тем, как он отметил, Украина продолжила артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций армии РФ, несмотря на соблюдение российскими войсками режима прекращения огня.

"Несмотря на соблюдение сегодня 6 января с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск", - сказал Конашенков.

По его словам, на красно-лиманском направлении ВСУ произведено четыре минометных обстрела российских позиций, в районе Белогоровки Луганской народной республики - три артиллерийских обстрела, еще восемь артобстрелов произведено из района Новопавловки Запорожской области.

Как заявил представитель Минобороны РФ, "ответным огнем российских войск позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены".

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Украина ВСУ Минобороны РФ
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