В РФ завели первое административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Первое в России административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ возбуждено в отношении книжного издательства, сообщил во вторник председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Стало известно о первом деле, возбужденном по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Его возбудили после моих запросов в отношении скандально известного издательства "Попкорн букс"", - написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Он также привел ответ МВД на свой запрос, из которого следует, что дело по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) возбуждено ОМВД "Гольяново" 28 декабря.

Одновременно дело возбуждено и по ст. 20.1 (мелкое хулиганство), добавил Хинштейн.

"Рассчитываю, что дело будет доведено до суда и "Попкорн букс", бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам", - отметил глава комитета.

По его словам, "после вступления в декабре в силу законов о запрете ЛГБТ-пропаганды (издательство) "Попкорн букс" не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры".

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, информации, побуждающей к смене пола, а также о введении административной ответственности за эти правонарушения. Нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Кроме того, не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.