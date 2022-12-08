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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Минкультуры не будет разрешать прокат фильмов с пропагандой ЛГБТ

Минкультуры не будет разрешать прокат фильмов с пропагандой ЛГБТ
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Минкультуры не будет выдавать прокатные удостоверения фильмам, содержащих материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию или смену пола. Это говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

Недавно в России были приняты новые законы, ужесточающие ответственность о запрете пропаганды ЛГБТ - уже без возрастных ограничений, заврете пропаганды педофилии, а также запрете демонстрации ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола среди подростков.

В связи с принятием этих законов Минкультуры предлагает не выдавать прокатное удостоверение фильмам, в которых есть материалы, пропагандирующие порнографию, насилие и жестокость, материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола.

В рамках процедуры по выдаче прокатных удостоверений, Минкультуры для дополнительной оценки содержания фильма на предмет наличия в нем запрещенного контента, сможет при необходимости "привлечь к рассмотрению указанного вопроса экспертный совет по оценке фильмов, созданный при Министерстве культуры Российской Федерации".

Минкультуры
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