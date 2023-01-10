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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Что произошло за день: вторник, 10 января

Отмена учений ОДКБ в Армении, дело о пропаганде ЛГБТ и продажи "АвтоВАЗа"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Армения отказалась принимать учения ОДКБ в 2023 году. Премьер страны Никол Пашинян заявил, что это нецелесообразно. Штаб ОДКБ допустил перенос учений из Армении в другие страны. Пашинян также сообщил, что Ереван не исключает возможности обращения в Совбез ООН для направления в Нагорный Карабах многонациональной миротворческой миссии по истечении пятилетнего мандата миротворческого контингента России.

- В РФ завели первое административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ. По словам Александра Хинштейна, дело завели "в отношении скандально известного издательства "Попкорн букс".

- Дефицит бюджета РФ в 2022 г. составил 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП, заявил Антон Силуанов. Всемирный банк прогнозирует, что российская экономика сократится на 3,3% в 2023 году после падения на 3,5% в 2022 году.

- Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2022 году упали на 46%. Доля компании на падающем российском рынке в 2022 г. выросла на 6,9 п.п., до 27,9%. Вместе с тем совокупная задолженность "АвтоВАЗа" перед кредиторами в 2022 году выросла до 120 млрд рублей.

- Власти Белоруссии отказались помиловать россиянку Софью Сапегу. Она была приговорена к шести годам лишения свободы.

- Шойгу объявил о скорой модернизации работы военкоматов. По словам министра, в частности, необходимо провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями.

- Глава МИД ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Харьков. Сообщается, что Анналена Бербок пообещала "дальнейшие поставки вооружений, в которых нуждается Украина".

- Чемпион ОИ по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию.

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