Петербургский суд на 70 тыс. руб. оштрафовал рэпера Оксимирона за призывы к сепаратизму

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал Мирона Федорова (рэпер Оксимирон, признан в РФ иноагентом) за призывы к сепаратизму, сообщили "Интерфаксу" в среду в объединенной пресс-службе судов города.

"Федоров оштрафован на 70 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь прокуратура Петербурга сообщает, что в среду по ч.2 ст. 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, с использованием интернета) был привлечен к административной ответственности "исполнитель, известный широкой общественности".

"Поводом для обращения в суд послужили результаты проверки, в ходе которой в одной из социальных сетей на верифицированной странице исполнителя в свободном доступе размещен видеоматериал - клип на песню, содержащий призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ, что подтверждается результатами экспертизы, проведенной Санкт-Петербургским государственным университетом", - говорится в сообщении прокуратуры.

Осенью прошлого года министерство юстиции РФ включило Оксимирона в реестр иностранных агентов.

В декабре 2022 г. суд в Петербурге оштрафовал рэпера на 45 тыс. рублей по статье КоАП РФ о дискредитации армии.