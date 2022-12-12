Рэпера Оксимирона оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию армии

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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге привлек к ответственности по статье о дискредитации армии Мирона Федорова (рэпер Оксимирон, признан в РФ иноагентом), сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ - ИФ). (...) Суд назначил штраф в размере 45 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Признаки такого правонарушения обнаружили в одной из видеозаписей, опубликованных на странице Федорова в соцсети. "Запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19 сентября", - отмечает пресс-служба судов.

Как сообщалось, 7 декабря Октябрьский районный суд северной столицы зарегистрировал иск прокуратуры о запрете песни Оксимирона "Ойда".

Осенью этого года министерство юстиции РФ включило Оксимирона в реестр физических лиц - иностранных агентов.

Согласно обновленному в начале октября на сайте ведомства перечню физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, Федоров занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.