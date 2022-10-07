Дмитрий Глуховский и Оксимирон объявлены иноагентами

Писатель Дмитрий Глуховский Фото: : Александр Щербак/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ признало СМИ-иноагентом писателя Дмитрия Глуховского. Кроме него в список внесены социолог Искандэр Ясавеев и общественный деятель из Бурятии Евгения Балтатарова.

Минюст также включил в реестр физлиц - иноагентов рэп-исполнителя Оксимирона (Мирон Федоров) и правозащитницу Алену Попову.

Согласно обновленному в пятницу на сайте ведомства перечню физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, Федоров и Попова занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины, а Попова – еще и от радиостанций "Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) и "Голос Америки" (обе признаны в РФ иноагентами).

Кроме этого, иноагентом признана общественная активистка из Хабаровска Ирина Сторожева. По данным СМИ, она организовывала протесты в поддержу арестованного хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала в 2021 году.

Реестр Минюста обновился в пятницу.

Глуховский

В июне Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу Глуховского в рамках уголовного дела о распространении фейков о российской армии.

Как сообщал писатель в своем телеграм-канале, уголовное дело в отношении него возбуждено по статье о фейках о ВС РФ и других госорганах за публикацию в соцсети Instagram (запрещена в РФ, так как принадлежит Meta, чья деятельность признана в РФ экстремистской и запрещена).

Писатель был объявлен в розыск.

Глуховский – российский писатель-фантаст, журналист, телевизионный репортер, автор бестселлера "Метро-2033", переведенного на 37 языков мира. Глуховский также является автором книг "Сумерки", "Метро 2034", "Сказки о Родине", "Будущее", "Futu.re", "Текст".