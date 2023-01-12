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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Более 4,6 тыс. человек в России заболели COVID-19 за сутки

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил 4 675 случаев, скончались 48 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"Количество госпитализаций за сутки составило 882 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 2%", - сообщили в оперштабе.

В РоссииВ РФ выявлен новый подвариант омикрон-штамма COVID-19 "кракен"В РФ выявлен новый подвариант омикрон-штамма COVID-19 "кракен"Читать подробнее

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 39 субъектах РФ, снижение - в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах страны.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России был зарегистрирован 4 201 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 474.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 48 человек, накануне сообщалось о 46 умерших.

"Выздоровел за сутки 4 541 человек, или на 11,3% меньше в сравнении с 11 января", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 841 644 случая заражения коронавирусной инфекцией, 394 262 умерших и 21 263 т274 выздоровевших.

Ранее в четверг в Роспотребнадзоре сообщили, что в России зарегистрирован первый случай заболевания новым подвариантом омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, получившим название "кракен". Заболевший выявлен в Пензенской области. Новый подвариант коронавируса характеризуется высокой заразностью, однако течение заболевания оценивается как легкое.

Хроника 09 января 2020 года – 12 января 2023 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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