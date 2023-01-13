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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Более 5 тыс. человек в РФ заболели COVID-19 за сутки

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 5 тыс. случаев, скончались 47 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

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"Выявлено 5 078 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 876 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,7%", - сообщили в оперштабе.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 39 субъектах РФ, снижение - в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах страны.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 4 675 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 403.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 47 человек, накануне сообщалось о 48 умерших.

"Выздоровели за сутки 4 271 человек, или на 5,9% меньше в сравнении с 12 января", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 846 722 случая заражения коронавирусной инфекцией, 394 309 умерших и 21 267 545 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 13 января 2023 годаПандемия коронавируса
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