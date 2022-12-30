Резервную линию электропередачи к Запорожской АЭС отключили из-за обстрела

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты отключили резервную линию электропередачи к Запорожской АЭС в четверг вечером из-за повреждений в результате обстрела, говорится в заявлении, распространенном в пятницу МАГАТЭ.

"Резервную линию электропередачи на 330 кВ к Запорожской атомной электростанции на Украине отключили накануне поздно вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом", - говорится в нем.

В заявлении также отмечается, что ЗАЭС продолжает получать извне электроэнергию, необходимую для охлаждения реакторов и других важных функций безопасности, от единственной работающей внешней линии электропередачи на 750 кВ.

По данным экспертов, степень повреждения резервной ЛЭП пока неясна. Ведутся ремонтные работы.