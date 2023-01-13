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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Путин предложил увековечить память первого президента Башкирии Рахимова

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил руководству Башкирии продумать вопрос об увековечении памяти первого президента республики Башкирии Муртазы Рахимова. Он сказал это на встрече с действующим руководителем региона Радием Хабировым.

Путин подчеркнул, что Рахимов "много сделал для республики", отметил взвешенность его национальной политики и вклад в вопросы государственного строительства в целом "на очень сложном этапе, переломном этапе российской истории. Роль Рахимова он назвал стабилизирующей для того этапа, очень важной и позитивной.

Отрывок встречи опубликовал в своем телеграмм-канале журналист программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.

"Республика под его руководством жила, восстанавливалась после известных трагических событий, развала Советского Союза в течение почти 20 лет и добилась очень многого", - сказал глава государства.

Президент добавил, что у него были добрые отношения с Рахимовым.

Перед встречей с Хабировым Путин принял участие в церемонии прощания с Рахимовым, для чего президент специально прибыл в Уфу. Прощание проходило в государственном концертном зале "Башкортостан". Путин возложил букет красных роз к гробу Рахимова и поклонился.

Муртаза Рахимов умер 11 января после продолжительной болезни в возрасте 88 лет. Его похоронят на Мусульманском кладбище Уфы.

Рахимов был председателем Верховного Совета Башкирской АССР с 7 апреля 1990 по 24 декабря 1993 года, а затем до 15 июля 2010 года был президентом Башкортостана.

Муртаза Рахимов Владимир Путин Башкирия Радий Хабиров
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