Путин прибыл в Уфу на прощание с экс-президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Уфу для участия в церемонии прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.

Прощание с Рахимовым проходит в государственном концертном зале "Башкортостан".

Муртаза Рахимов скончался в среду в возрасте 88 лет.

Рахимов родился 7 февраля 1934 года. Занимал должность председателя Верховного Совета Башкирской АССР с 7 апреля 1990 по 24 декабря 1993 года, президента Башкортостана - с 25 декабря 1993 по 15 июля 2010 года.