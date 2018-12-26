Мосгордума пока не получала предложений об увековечении памяти правозащитницы Алексеевой

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Инициативные группы пока не обращались в Мосгордуму с предложениями об увековечении памяти правозащитницы Людмилы Алексеевой.

"Мы всегда очень внимательно относимся, когда поступают такие инициативы и предложения об увековечении памяти того или иного героя или исторической личности. Если предложения об увековечении памяти Людмилы Алексеевой поступят, мы внимательнейшим образом их рассмотрим", - сообщил журналистам на брифинге председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, на данный момент таких предложений в Мосгордуму не поступало.

Ранее первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что увековечение памяти Алексеевой было бы правильным, но следует подумать, как это лучше сделать. "Не надо торопиться. Сейчас больше человеческие эмоции. То что, увековечить ее память надо, мне кажется, это правильным", - сказал Кириенко журналистам,

Глава Московской Хельсинкской группы Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Ее кремировали на Троекуровском кладбище, и, как сообщил член "Московской Хельсинкской группы", ее прах похоронят в семейной могиле в США.

Алексеева была членом Совета по правам человека при президенте РФ с момента его создания в 2004 году, но в 2012 году на три года покинула состав СПЧ из-за несогласия с процедурой его формирования. Алексеева активно участвовала в деятельности Совета и выступала на всех его встречах с президентом РФ.

В прошлом году правозащитница была удостоена государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Награждая Алексееву, президент отметил, что в любые времена она была верна себе и своим убеждениям и идеалам. Свою премию правозащитница перечислила на нужды МХГ.

А 20 июля 2017 года президент РФ лично заехал к правозащитнице в ее квартиру на Старом Арбате, чтобы поздравить ее с 90-летием. Путин подарил юбилярше гравюру с изображением вида Евпатории - места, которое является малой родиной Алексеевой. Он поблагодарил правозащитницу за все, что она сделала для людей.