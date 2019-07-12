Путин поручил увековечить память нобелевского лауреата Алферова

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова.

Правительству поручено решить вопрос о присвоении имени Алферова Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому академическому университету Российской академии наук. Также поручено учредить с 2020 года 10 персональных стипендий имени Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий.

Кроме того, правительству Петербурга рекомендовано рассмотреть вопросы об установке мемориальной доски и о присвоении имени Алферова объекту на улично-дорожной сети города.

Алферов умер 1 марта 2019 года на 89-м году жизни. Нобелевскую премию по физике он получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.