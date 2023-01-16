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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:06

СКР возбудил уголовное дело в связи с гибелью россиян при авиакатастрофе в Непале

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российские транспортные следователи возбудили уголовное дело для установления обстоятельств гибели четырех граждан РФ при крушении самолета в Непале, сообщает в понедельник Следственный комитет РФ.

"В целях выяснения всех обстоятельств гибели граждан Российской Федерации следственными органами возбуждено уголовное о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщили в ведомстве.

В СК РФ напомнили, что в результате катастрофы погибли четыре члена экипажа и 68 пассажиров, среди которых граждане Российской Федерации - две женщины и двое мужчин.

"Следствием организован комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Следственное управление находится во взаимодействии с министерством иностранных дел Российской Федерации", - заявили в ведомстве.

Самолет ATR 72-500 авиакомпании Yeti Airlines разбился в воскресенье в Непале при подлете к международному аэропорту в городе Покхара, он выполнял рейс из Катманду. Всего на борту самолета находились 72 человека, в том числе 68 пассажиров. По данным индийской прессы, все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли.

СМИ уточняют, что на борту упавшего в Непале самолета ATR 72 находились 15 иностранцев, в том числе пять индийцев, четверо россиян, два корейца, по одному пассажиру из Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции. Остальные 53 человека были непальцами.

СКР Непал
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