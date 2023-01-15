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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Понедельник в Непале объявлен днем траура по жертвам авиакатастрофы

Понедельник в Непале объявлен днем траура по жертвам авиакатастрофы
На месте крушения самолета в Непале
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Власти Непала объявили понедельник Днем национального траура по жертвам авиакатастрофы в городе Покхара, сообщает индийская пресса.

К настоящему моменту подтверждена гибель 67 человек.

Всего на борту самолета компании Yeti Airlines, который разбился при подлете к международному аэропорту в городе Покхара, находились 72 человека, в том числе четверо членов экипажа. Самолет выполнял рейс из Катманду.

По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность самолета. В момент катастрофы погода и видимость в районе города Покхара была хорошей.

Аэропорт Покхары временно закрыт.

По данным СМИ, на борту упавшего в Непале самолета ATR 72 находились 15 иностранцев, в том числе пять индийцев, четверо россиян, два корейца, по одному - пассажиры из Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции. Остальные 53 человека были непальцами.

Непал
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