Пушилин сообщил о взятии под контроль ж/д станции Соль под Соледаром

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Отряды группы "Вагнер" продолжают дозачистку Соледара, взяли под контроль железнодорожную станцию Соль в окрестностях города, сообщил во вторник врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Что касается Артемовского и Соледарского направления, отряды "Вагнера" продолжают дозачистку самого города Соледар, также продолжают продвижение в окрестностях Соледара. Для нас немаловажно было перерезать сообщение между Северском и Артемовском, и с этой задачей "ЧВК Вагнер", можно сказать, справились, потому что и станция Соль уже тоже находится под контролем данных штурмовых групп", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

В минувшую пятницу Минобороны РФ сообщило, что вечером 12 января город Соледар был взят под контроль "разнородной группировкой российских войск", при этом штурм кварталов города осуществляли добровольцы "Вагнера".