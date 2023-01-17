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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

Пушилин сообщил о взятии под контроль ж/д станции Соль под Соледаром

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Отряды группы "Вагнер" продолжают дозачистку Соледара, взяли под контроль железнодорожную станцию Соль в окрестностях города, сообщил во вторник врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Что касается Артемовского и Соледарского направления, отряды "Вагнера" продолжают дозачистку самого города Соледар, также продолжают продвижение в окрестностях Соледара. Для нас немаловажно было перерезать сообщение между Северском и Артемовском, и с этой задачей "ЧВК Вагнер", можно сказать, справились, потому что и станция Соль уже тоже находится под контролем данных штурмовых групп", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

В минувшую пятницу Минобороны РФ сообщило, что вечером 12 января город Соледар был взят под контроль "разнородной группировкой российских войск", при этом штурм кварталов города осуществляли добровольцы "Вагнера".

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Денис Пушилин ДНР Соледар
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