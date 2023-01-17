Володин считает, что депутаты, чиновники и судья должны иметь опыт службы в армии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании высказал мнение, что у госслужащих, депутатов, работников прокуратуры и судебной системы обязательно должен быть опыт службы в армии и военно-учетная специальность.

"Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной думы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры - в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба в Вооруженных силах", - сказал он.

По его словам, в этом случае будет создана система "кадровых лифтов, когда каждый человек, независимо, где он работает, может и должен защищать свою страну, и самое главное, он подготовлен к этому".

Володин призвал "не делать различия между теми, кто воюет, и между теми, кто работает". "Когда мы говорим о тех, кто нас защищает, все они герои - добровольцы, военнослужащие, мобилизованные сегодня военнослужащие, участники военной частной компании "Вагнер", - сказал спикер.