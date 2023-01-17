Песков сказал, что тема продолжения мобилизации в РФ поднимается искусственно

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Тема продолжения мобилизации в России будируется искусственно, в том числе, из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили, можно ли говорить о продолжении мобилизации, так как "эта тема постоянно находится в общественном поле".

"Да, ее искусственно будируют и из-за рубежа, и изнутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счет", - сказал Песков.