Песков предложил не доверять сообщениям телеграм-каналов о продолжении мобилизации

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал не придавать большого значения сообщениям о продолжении мобилизации, которые появились в телеграм-каналах на новогодних праздниках. Его на брифинге попросили прокомментировать эти сообщения.

"Не нужно придавать такое значение, в целом, телеграм-каналам, - сказал он. - Первоисточником является официальная власть во главе с президентом РФ. Не нужно преувеличивать телеграм-каналы".

Президент РФ Владимир Путин своим указом объявил частичную мобилизацию в стране с 21 сентября. К концу октября министр обороны Сергей Шойгу проинформировал президента, что мобилизационные мероприятия завершены.

1 ноября Песков подтвердил, что частичная мобилизация завершена и что, отдельного указа о ее завершении, согласно заключению государственного правового управления администрации президента, не требуется. Он уточнил, что Минобороны разослало в военкоматы телеграммы с распоряжением прекратить рассылку повесток. На вопрос, сохраняет ли силу сентябрьский указ о начале мобилизации и может ли на его основании начаться новый этап призыва в войска, Песков ответил: "Нет, там же речь шла о конкретном количестве (призывников - ИФ) - до 300 тысяч человек, соответственно, этот указ выполнен".

4 ноября Путин сообщил, что в рамках проведения специальной военной операции мобилизованы 318 тысяч человек с учетом добровольцев. В декабре он сказал, что в дополнительной мобилизации нет необходимости.