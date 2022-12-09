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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Путин сейчас не видит факторов для возобновления частичной мобилизации

Путин сейчас не видит факторов для возобновления частичной мобилизации
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Факторов для возобновления частичной мобилизации на сегодняшний день нет, заявил на пресс-конференции в Бишкеке президент Владимир Путин.

Его спросили, какие факторы могут повлиять на возобновление мобилизации.

"Нет, таких факторов сегодня не просматривается", - ответил он.

"Что касается длительности процесса СВО, я имел в виду длительность процесса урегулирования. СВО идет своим чередом, там все стабильно у нас, никаких вопросов и проблем там сегодня нет", - сказал президент.

По его словам, Минобороны ведет себя "достаточно прозрачно, все, что происходит в реалиях, на земле - все отражается в ежедневных сводках". "Так все на самом деле, объективно и обстоятельно, мне добавить здесь нечего", - добавил он.

Путин 21 сентября подписал указ о начале частичной мобилизации. Глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что нужно было призвать 300 тысяч человек.

28 октября министр сообщил президенту, что "отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется", в войска призваны 300 тысяч человек, новых заданий не планируется.

31 октября Минобороны объявило, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается. 1 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, ссылаясь на заключение правового управления администрации президента, заявил, что президентский указ о завершении мобилизации не нужен, она завершилась и так.

4 ноября Путин сообщил, что для участия в СВО мобилизованы 318 тысяч человек с учетом добровольцев. 7 декабря он сказал, что только 150 тысяч мобилизованных находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них 77 тысяч - непосредственно в боевых подразделениях, а остальные выполняют функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку.

Хроника 24 февраля – 09 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Минобороны Сергей Шойгу Дмитрий Песков СВО
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