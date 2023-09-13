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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Утвержден план подготовки к празднованию 80-летия снятия блокады Ленинграда

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило план подготовки и проведения празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады, сообщает сайт кабинета министров.

Главные торжественные и памятные мероприятия пройдут в Петербурге с 18 по 27 января.

"Там будут организованы церемонии возложения венков к мемориальным комплексам и местам захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, откроются тематические выставки и экспозиции, пройдут концерты и театральные постановки, посвящённые памятной дате", - говорится в сообщении.

Всего в 2024 году в связи с этой годовщиной в стране пройдет больше 130 мероприятий.

В федеральных музеях и библиотеках запланировано множество выставочных, научных и просветительских инициатив. Кроме того, пройдет Всероссийский открытый урок и Всероссийский конкурс сочинений.

План также содержит меры по поддержке граждан, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Они в декабре-январе получат единовременные выплаты из федерального бюджета.

"Инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", будут вручены почетные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Кроме того, им будет оказана социальная помощь, в том числе в рамках системы долговременного ухода, а также помощь в благоустройстве придомовых и домовых территорий и при необходимости - в ремонте жилья", - сказано в пресс-релизе.

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