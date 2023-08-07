"Автодор" утвердил тарифы за проезд по новым участкам М-12 от Москвы до Арзамаса

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Тарифы за проезд по 308 км платных участков скоростной автомагистрали М-12, которую планируется запустить до конца 2023 года, на ее протяжении от Москвы до Арзамаса (Нижегородская обл.) начнут действовать в сентябре, сообщила госкомпания "Автодор".

Общая протяженность маршрута от Москвы до Арзамаса составит 415,5 км. Для владельца легкового автомобиля поездка по нему обойдется в 2821 рубль. Поездка из Москвы во Владимир - 1399 рублей (156,5 км); от Владимира до Арзамаса - 1422 рубля (259 км). Объезд Балашихи на легковом автомобиле будет стоить 130 рублей (Москва - Электроугли), маршрут от Москвы до ЦКАД - 389 рублей, от Москвы до Орехово-Зуева - 585 рублей (65,5 км).

На М-12, как и на других платных участках, находящихся в доверительном управлении "Автодора", будет действовать программа лояльности, которая предполагает скидку в 15% от стоимости проезда при использовании транспондера T-pass.

"Автодор" также сообщает о новых условиях, вступающих в силу на ряде участков дорог в ведении госкомпании с 8 августа. Так для пользователей, которые часто ездят по обходу Ростова-на-Дону (1024-1091 км трассы М-4 "Дон") с транспондерами T-pass, с 8 августа вводятся абонементы на 15 и 40 поездок, на 90 дней.

Кроме того, с 8 августа 2023 года будут точечно скорректированы тарифы, действующие в основном для легкового транспорта с пятницы по воскресенье на отдельных платных участках автомобильных дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Нева".