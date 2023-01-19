Песков сказал, что заявление Медведева не означает изменение ядерной доктрины РФ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Заявление замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможных последствиях "проигрыша ядерной державы" не означает, что в России намерены изменить оборонную доктрину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в четверг Пескова попросили прокомментировать пост Медведева в телеграме, где он заявил, что "проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной". У Пескова спросили, означает ли это, что Россия меняет оборонную доктрину, "выводит эскалацию на новый уровень" и "готова применить ядерное оружие".

"Нет, это абсолютно не значит. Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину, никаких противоречий там нет", - сказал Песков.

Ранее в четверг Медведев написал в своем телеграм-канале, что стремление Запада добиться проигрыша России на Украине может привести к непоправимым последствиям, в том числе спровоцировать и ядерную войну.

По его словам, элементарный вывод таков: "проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной". "Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку", - отметил Медведев.